FETÖ'den aranan başsavcı noterde otomobilini devrederken yakalandı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan başsavcı, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobilini devretmek üzere geldiği noterde yakalandı.
- İHA
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Başsavcı olarak görev yapan Mustafa Bıyık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Eylül ayında Şanlıurfa’ya tayin oldu. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan Bıyık hakkında daha sonra yakalama kararı çıkarıldı. Bıyık'ın, Saray'a oğlunun yanına geldiği bilgisini polis ekipleri harekete geçti. Bıyık, otomobilini devretmek için geldiği noterde devir işlemleri sırasında gözaltına alındı. Geceyi Saray İlçe Emniyet Müdürlüğünde geçiren Bıyık, 'FETÖ/PDY örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.