Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'den aranan başsavcı noterde otomobilini devrederken yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan başsavcı, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobilini devretmek üzere geldiği noterde yakalandı.

  • İHA
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 0
  • 1
x

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Başsavcı olarak görev yapan Mustafa Bıyık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Eylül ayında Şanlıurfa’ya tayin oldu. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan Bıyık hakkında daha sonra yakalama kararı çıkarıldı. Bıyık'ın, Saray'a oğlunun yanına geldiği bilgisini polis ekipleri harekete geçti. Bıyık, otomobilini devretmek için geldiği noterde devir işlemleri sırasında gözaltına alındı. Geceyi Saray İlçe Emniyet Müdürlüğünde geçiren Bıyık, 'FETÖ/PDY örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine gönderildi.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Askerimiz El Bab'ta keskin nişancı tüfeği ile böyle atış yaptı

Askerimiz El Bab'ta keskin nişancı tüfeği ile böyle atış yaptı

25 maddede referandumda neden 'evet'

25 maddede referandumda neden 'evet'

Denizden çıkarılan canavarlar

Denizden çıkarılan canavarlar

Bir anda ortaya çıkan yaratıklar korkuttu

Bir anda ortaya çıkan yaratıklar korkuttu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA