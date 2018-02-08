FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı
FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 'terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla aranan eski Trabzon Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Demircioğlu, Samsun'da gözaltına alındı.
- AA
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski Trabzon Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Demircioğlu, Samsun'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro ekipleri, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde "terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yaklaşık bir yıldır aranan Demircioğlu'nun İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki sitede eşinin adına kayıtlı evde kaldığını belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin, Hakkari Ağır Ceza Mahkemesince, "görevi kötüye kullanma ve zimmet" suçlamasıyla da arandığı öğrenildi.
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