FETÖ'den aranan hakim Elazığ'da yakalandı
Elazığ'da polisin yaptığı 'Huzur23' uygulamasında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde aranan bir hakim yakalanarak, Ankara’ya gönderildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından, 250 polisin katılımıyla kentin huzur ve asayişini sağlamak amacıyla "Huzur23" genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, aranan 4 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olan ve bir süredir aranan Ankara Adliyesi'nde hakim A.C. olduğu öğrenildi.
Elazığ'daki işlemleri tamamlanan şüpheli hakim Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.
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