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FETÖ'den aranan hakim ve savcý eþi yakalandý

Malatya'da FETÖ/PDY soruþturmasý kapsamýndan aranan firari askeri hakim ile savcý eþi yapýlan yol kontrolü sýrasýnda yakalandý.

  • ÝHA
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Malatya Emniyet Müdürlüðü görevlileri, Malatya-Elazýð karayolu üzerindeki uygulama noktasýnda durdurduklarý bir otomobilde kimlik sorgusu yaptý. Yapýlan incelemede araçtakilerin Ankara Sulh Ceza Hakimliði tarafýndan "FETÖ/PDY silahlý terör örgütüne üye olmak ve Anayasal düzeni ortadan kaldýrmaya teþebbüs" suçlarýndan aranan firari askeri hakim Y.G. (30) ile cumhuriyet savcýsý eþi N.G. (27) olduðu ortaya çýktý. Ýki þüpheli iþlemlerinin ardýndan emniyete götürüldü. 

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