FETÖ'den aranan hakim ve savcý eþi yakalandý

Malatya Emniyet Müdürlüðü görevlileri, Malatya-Elazýð karayolu üzerindeki uygulama noktasýnda durdurduklarý bir otomobilde kimlik sorgusu yaptý. Yapýlan incelemede araçtakilerin Ankara Sulh Ceza Hakimliði tarafýndan "FETÖ/PDY silahlý terör örgütüne üye olmak ve Anayasal düzeni ortadan kaldýrmaya teþebbüs" suçlarýndan aranan firari askeri hakim Y.G. (30) ile cumhuriyet savcýsý eþi N.G. (27) olduðu ortaya çýktý. Ýki þüpheli iþlemlerinin ardýndan emniyete götürüldü.