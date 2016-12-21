FETÖ'den aranan hakim ve savcý eþi yakalandý
Malatya'da FETÖ/PDY soruþturmasý kapsamýndan aranan firari askeri hakim ile savcý eþi yapýlan yol kontrolü sýrasýnda yakalandý.
- ÝHA
Malatya Emniyet Müdürlüðü görevlileri, Malatya-Elazýð karayolu üzerindeki uygulama noktasýnda durdurduklarý bir otomobilde kimlik sorgusu yaptý. Yapýlan incelemede araçtakilerin Ankara Sulh Ceza Hakimliði tarafýndan "FETÖ/PDY silahlý terör örgütüne üye olmak ve Anayasal düzeni ortadan kaldýrmaya teþebbüs" suçlarýndan aranan firari askeri hakim Y.G. (30) ile cumhuriyet savcýsý eþi N.G. (27) olduðu ortaya çýktý. Ýki þüpheli iþlemlerinin ardýndan emniyete götürüldü.
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