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FETÖ'den aranan işadamları derneği kurucu başkanı yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir iş adamı, İstanbul’da yakalanarak Kastamonu’ya getirildi.

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Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan iş adamlarından Mustafa V., Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 Nisan Pazar günü akşamı İstanbul’da yakalandı. İstanbul’dan Kastamonu’ya getirilen Mustafa V.’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

DERNEK KURUCUSU

FETÖ’den hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı Mustafa V.’nin, FETÖ ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle kapatılan Kastamonu İş Adamları Derneği’nin kurucusu olduğu belirtildi.

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