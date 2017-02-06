FETÖ’den aranan kadın Alanya’da yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan kadın, Antalya’nın Alanya ilçesinde yakalandı.
- İHA
Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği (TEM) ekipleri, Kayseri’de FETÖ/PDY soruşması kapsamında örgüt üyesi olmak suçundan aranan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Hatice G., Alanya’da bir evde kaldığı istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde şüpheliyi kaldığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Hatice G., emniyetteki sorgusunun ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.
Ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile Kayseri Asliye Ceza Hakimliğince sorgulanan Hatice G., görüntülü ve sesli duruşmanın ardından tutuklanarak Alanya Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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