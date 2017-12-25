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FETÖ'den aranan pilot üsteğmen yakalandı

Eskişehir'deki Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan pilot üsteğmen yakalandı.

  • İHA
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Eskişehir'deki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan pilot üsteğmen yakalandı.

1. Ana Jet Üssü'nde görev yapmış ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan pilot üsteğmen Ö.A., Eskişehir'de yakalandı. Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından yakalanan Ö.A., Eskişehir'deki işlemlerinin ardından Kocaeli'ye gönderilecek.

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