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FETÖ'den aranan yönetici liseli 2 genci taciz ederken yakalandı

Bursa'da FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi olmak ve Yönetme suçundan aranan yurt yöneticisi, toplu ulaşım aracında liseli 2 genci elle taciz ederken yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Gürsu ilçesinde 2 lise öğrencisi TOKİ konutlarına dolmuşla gittikleri sırada D.T.tarafından elle taciz edildikleri konusunda jandarmaya şikayette bulundu.
 
Zanlıyı 2 saat gibi kısa bir sürede yakalayıp gözaltın alan Jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olayla ilgili tahkikat başlattı. Sorgusu sırasında avukatı yanında olduğu halde kimliğini kaybettiğini belirten D.T. kardeşi Ö.T.'nin kimlik bilgilerini verdi.
 
D.T. ile kardeşi arasında 10 yaş olması nedeniyle şahsın olduğundan daha yaşlı göstermesinden şüphelenen jandarma ekipleri, yakınlarının kimlik bilgileri üzerinden zanlının gerçek kimliğinin D.T. olduğunu tespit etti.
 
Soruşturmayı derinleştiren Jandarma D.T.'nin Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme suçundan arandığı tespit edildi. Çorum'da FETÖ'nün yurtlarında yönetici konumunda çalıştığını itiraf eden D.T. Kimliği ile ilgili yalan beyanda bulunmak" suçundan da hakkında ayrıca işlem yapılarak sevkedildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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