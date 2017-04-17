Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'den aranan zanlılar sandık başında yakalandı

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli ile FETÖ'den aranan ve referandumda sandık başında yakalanan 7 kişi tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski öğretmen O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 32 kişi, referandum kapsamında oy kullanmak için gittikleri okullarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 32 kişiden 7'si tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilirken, 25 kişi için ise ek süre istenerek emniyete geri gönderildi. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları da tespit edilen 7 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Evet' çıkınca bahse girdiği dairenin sahibi oldu

'Evet' çıkınca bahse girdiği dairenin sahibi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in kabrini ziyaret etti

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA