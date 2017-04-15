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FETÖ şüphelisi, hükümlü yakınını ziyaretinde yakalandı

Malatya'da FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen bir öğretmen, hükümlü bir yakınını ziyareti sırasında kimlik kontrolü yapılırken yakalandı.

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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY ile irtibatlı, iltisaklı olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen bir emekli polis, evinde gözaltına alındı.

TEM ekipleri tarafından FETÖ/PDY ile irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle firari olarak aranan ve görevinden ihraç edilen bir öğretmense E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan hükümlü bir yakınını ziyareti sırasında yakalandı. Burada kimlik yoklaması sırasında tespit edilen öğretmen gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan Malatya Adliyesinde katip olarak çalışan ve ByLock kullandığı belirlenen bir zanlı tutuklandı.

 

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