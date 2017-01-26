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FETÖ, Ordu’da CHP’yi desteklemiþ

Ordu’da sürdürülen FETÖ/PDY soruþturmalarý ve mahkemelerde görülen dava kapsamýnda ifade veren þüpheli ve sanýklar, 30 Mart yerel seçimlerinde CHP’yi desteklediklerini itiraf ettiler.

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Ordu’da FETÖ/PDY davasýnda tutuklu olarak yargýlanan H.B.’nýn Cumhuriyet Savcýlýðýnda verdiði ifade FETÖ’’nün yerel seçimlerde CHP’yi desteklediðini ortaya çýkardý. Aslen Malatyalý olan H.B., Ordu Cumhuriyet Savcýlýðýndaki sorgusunda, 2000 yýlýnda Erzurum Atatürk Üniversitesi Eðitim Fakültesine baþladýðýný, örgüt ile 2005 yýlýnda ayný sýnýfta öðrenim gören bir arkadaþý vasýtasýyla tanýþtýðýný belirtti. Üniversiteyi bir yýl geç olarak 2006 yýlýnda bitirdiðini anlatan H.B. ifadesinde, üniversiteyi bitirdikten sonra örgütün kendisine iþ teklifi yaptýðýný ve kabul ettiðini belirtti. H.B., “Önce beni Artvin’in Borçka ilçesinde FEM Dershanesi kimya öðretmeni olarak gönderdiler. Bir süre sonra Ordu’da kimya öðretmenine ihtiyaç olduðunu belirterek Ordu ili teklifi yaptýlar ve kabul ettim. Ordu FEM Dershanesi’nde zümre baþkaný oldum” dedi.
 
Bankadan kredi çekip Bank Asya’ya yatýrmýþlar
 
17-25 Aralýk 2013 olayýnýn ardýndan dershanedeki öðrenci sayýsýnýn azaldýðýný ve iþ yükünün hafiflediðini anlatan H.B., “Ýþ yükünün hafiflemesiyle birlikte sohbetlere daha çok katýlýr oldum. 17-25 Aralýk sürecinden sonra örgüt kendini saðlama almak istedi. Dershaneler Genel Müdürü olarak görev yapan M.Y., bizimle toplantý yaptý. Toplantýda, ‘Bank Asya bizim kalemiz. Öncelikle Bank Asya’nýn kurtarýlmasý gerekiyor. Herkes üzerine düþeni yapsýn’ dedi. Sonra dershane müdürü R.V., bir ekonomi bankasýnýn ismini vererek herkesin bu bankadan kredi çekerek Bank Asya’ya yatýrmasýný istedi. Benim maddi durumum olmadýðý için kredi çekmedim. Ancak Bank Asya’da altýn hesabým vardý. Örgütte herkes bu bankadan kredi çekip Bank Asya’ya yatýrdý” itiraflarýnda bulundu.
 
“Büyükþehir seçiminde CHP’yi destekledik”
 
Ýki çocuk  babasý olduðunu ve etkin piþmanlýk hükümlerinden faydalanmak istediðini belirten H.B., yerel seçimlerde örgütün çalýþma  sistemi hakkýnda da bilgiler verdi. H.B. ifadelerinde þu itiraflarda bulundu: “30 Mart seçimlerinden önce M.Y., R.V., E.A.Ö., biz öðretmenlerle toplantý yaptý. Toplantýda seçimden önce çalýþmamýzý, ailelerimizden, akrabalarýmýzdan herkesle görüþmemizi, bulunduklarý yerde AK Parti’nin karþýsýnda en güçlü olan partiye oy vermemizi söylememizi istediler. Bunu yaparken de bir kiþinin en az 10 kiþiyi ikna etmemiz gerektiðini ilettiler. Hatta daha sonra arayýp kaç kiþiyi ikna ettiðimizi sordular. Diðer öðretmen arkadaþlarýmýz gibi bende akrabalarýmý arayýp bu yönde çalýþma yaptým. Ayrýca bu þahýslar Ordu il merkezinde büyükþehir için CHP’ye, Altýnordu için MHP’ye oy vermemizi söylediler.”
 
Bu arada Ordu 1. Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanan Þ.K. da mahkemedeki savunmasýnda, büyükþehir seçimlerinde CHP adayýna oy vermeleri konusunda telkin yapýldýðýný söyledi.

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