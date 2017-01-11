FETÖ’den en çok gizli tanık Çorum’da

FETÖ soruşturmaları hakkında bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Çorum'da FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasının deşifre edilmesi, örgüt içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin ve örgütsel durumlarının tespiti ve delillendirilmesi amacıyla 29 Eylül 2015 tarihinde soruşturma başlatıldığını belirtti.

Başsavcı Yurdagül, soruşturmalar kapsamında iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme tedbirlerinin uygulanarak örgütün ildeki üst yönetimi başta olmak üzere yönetici ve üyelerinin, finans kaynakları ve yöntemlerinin ortaya çıkarılmasının amaçlandığını ifade etti.

FETÖ’nün, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden önceki süreçte birden fazla soruşturma kapsamında 21 şüphelinin örgüt üyeliği ve yöneticiliği kapsamında kamu kurumunu dolandırmak suçlarından tutuklandığını anlatan Yurdagül, "Örgüte yönelik planlı soruşturmalar kapsamında operasyonel faaliyetlerin belirli bir periyot içerisinde 1 Eylül 2016'te yoğunlaştırılarak gerçekleştirilmesi planlanmaktayken, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen başarısız darbe girişiminin ardından yakın tehdit durumu değerlendirilerek planlı operasyonel faaliyetlerin derhal başlatılmasına karar verilmiş ve soruşturma işlemleri hızlandırılmıştır" dedi.

"Bin 87 şüpheli hakkında işlem yapıldı"

İl genelinde bin 87 şüpheli hakkında işlemi yapılırken, 473 şüphelinin de tutuklandığını anlatan Yurdagül, "314 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir. Değişik tarihlerde tutuklandıktan sonra itiraz, sağlık sebepleri, kişisel ve ailevi durumları gözetilen 59 şüpheli tahliye edilmiştir. 79 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. Toplam 62 şüpheli de beyanlarının alınmasının ardından kolluk kuvvetleri veya savcılık aşamasında serbest bırakılmıştır. 10 Ocak 2017 tarihi itibariyle gözaltındaki şüpheli sayısı 26'dır. FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında operasyonel faaliyetler yaklaşık yüzde 90 oranında tamamlanmıştır" diye konuştu.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Çorum'da terör suçlarına ilişkin yargılama yapmak üzere Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin görevlendirildiğini dile getiren Başsavcı Yurdagül, başsavcılık tarafından örgütün il üst yönetimi hakkında tanzim edilen ilk iddianamenin de tamamlanma aşamasında olduğunu bildirdi.

"İstanbul ve Ankara dahil Türkiye genelinde en çok gizli tanık bulunan yer Çorum"

Yapılan ihbarların titizlikle değerlendirildiğini vurgulayan Yurdagül, "Mevzuatımızın imkan tanıdığı gizli tanıklık sistemi etkin şekilde kullanılmaktadır. FETÖ/PDY terör örgütün yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Çorum'da 85 gizli tanık bulunmaktadır. Bu sayıya göre FETÖ/PDY soruşturmalarında en çok gizli tanık Çorum'da. İstanbul ve Ankara dahil Türkiye genelinde en çok gizli tanık bulunan yer Çorum. Sivas'ta 2 gizli tanık var, 1'ini biz göndermişiz" açıklamasında bulundu.

"Görev ve sıfatı ne olursa olsun hakkında suç isnadı bulunan kişiler bakımından gerekli soruşturma işlemlerini yürütülmekte" diyen Yurdagül, elde edilen deliller ışığında gözaltı, tutuklama, adli kontrol, arama ve el koyma gibi soruşturma tedbirlerine müracaat edildiğini, aynı zamanda delillerinin değerlendirilerek, soruşturmaların, kovuşturmaya yer olmadığı ile yer bakımından yetkisizlik kararı veya iddianame tanzimi suretiyle sonuçlandırıldığını belirtti. Soruşturmalar kapsamında şuana kadar 25 adli personelin meslekten ihraç edildiğini, 49 personel hakkında da incelemenin sürdüğünü kaydeden Yurdagül, açığa alınan 8 personelin de görevine iade edildiğini dile getirdi.