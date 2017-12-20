Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında polis eşlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakılan kadın sanık, FETÖ üyelerinin, "etkin pişmanlıktan yararlanmaması" için kendisine "yardım" adı altında para teklif ettiğini belirtti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada yargılanan V.G, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak terör örgütüyle ilgili itiraflarda bulundu.

İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla salıverilen V.G, A.Ç. adlı bir kadın öğretmenin polis eşlerinden sorumlu olduğunu ve bu kişilere sohbet verdiğini söyledi.

E.S. adlı bir kadının organize ettiği gezi ile Tokat ve Kayseri'ye gittiklerini ve bu gezinin örgütsel kamp şeklinde olduğunu belirten V.G. "Tokat gezisinde Fetullah Gülen'in kitaplarıyla dolu bir eve gittik, ev sahibi bize yemek getirdi ve sonrasında kendisini görmedik. Geziyi düzenleyen E.S, burada kamp adı verilen bir faaliyetin olduğunu, şuanda da bunu yaptığımızı, bu şekilde tecrit edilmiş bir evde kesintisiz 6 saat boyunca ilmihal, Fetullah Gülen kitapları okumamız gerektiğini söyledi." diye konuştu.

V.G, Kayseri gezisinin de aynı şekilde geçtiğini ve örgüte ait yurtta bir gece konakladıklarını dile getirdi.

FETÖ, çocuklarıyla tehdit etmiş

Cezaevinde aynı koğuşta bulunan evli kadınların eşlerinin talimatları doğrultusunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadıklarını aktaran V.G, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Yani erkekler eşlerine, 'Biraz daha dişinizi sıkın, kesinlikle konuşmayın, etkin pişmanlıktan faydalanmayın, kimsenin günahına girmeyin' diye telkinde bulunuyorlar. Bu durum aynı koğuşta bulunduğumuz bayanlar tarafından konuşmalarda söylenmektedir. Haftada bir telefon görüşmemizde eşim bana bu şekilde telkinde bulunmaktaydı ama yaklaşık bir ay önceki görüşmemizde eşim bana, 'etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorsan konuş' dedi. Ben de eşime 'yeter artık konuşacağım, içeride kalmak istemiyorum' dedim.

Ben hem bu sebeple hem de vicdanen rahatlamak için ve gerçekten pişman olduğum için bildiğim tüm hususları anlattım. İfadelerimde bahsetmiş olduğum bu bayanların kocaları da eşim gibi polislerden sorumlu kişilerdir. Ancak erkeklerle ayrı odalarda sohbet yaptığımızdan erkekleri tanımamaktayım. 2016 Eylül ayında gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığım dönemde evimize F.Ç. geldi. Yardımda bulunmak bahanesiyle bana para teklif etti, kabul etmedim. Bana konuşmamamı, etkin pişmanlıkta bulunmamamı teklif etti. Başkaların günahına girmememi, aksi halde bunun çocuklarımdan çıkacağını yani çocuklarımın başına kötü bir şey geleceğini belirterek psikolojik baskıda bulundu. Ben zaten bu tür hususlardan çok etkilenirim."

"O kadar etkili konuştu ki ben bile ByLock kullanmadığıma ikna oldum"

Yine aynı tarihlerde evine gelen bir FETÖ üyesinin ByLock'un güvenilir bir program olduğu yönünde kendisine telkinlerde bulunduğunu aktaran V.G, örgütle bağını hala koparamayan kişilerin içine düştükleri ruh halini net bir şekilde ortaya koyan ifadelerini şöyle tamamladı:

"M.G, evimize geldi, beni ByLock kullanmadığım hususunda ikna etti, o kadar iyi konuştu ki ben bile ByLock kullanmadığıma ikna oldum. Şunu da söylemek istiyorum. ByLock kullandığımız tarihlerde E.S, ByLock'un güvenilir olduğunu mesajların otomatik olarak silindiğini, telefonda durmadığını oysa WhatsApp gibi diğer programlarda konuşmaların silinmediğini belirtti. Örgüt ByLock'a çok güveniyordu, asla ortaya çıkmayacağını düşünüyordu. Daha sonra ByLock programı tespit edildiğinde de bir şekilde herkesi ByLock kullanmadıklarına ikna etti. Bu şekilde ByLock'u inkar ettirdi. Ben cezaevinde olduğum dönemde F.Ç, M.G. ve E.S, gibi kişilerin ne için ByLock'tan alınmadıklarını düşünüyordum. Ancak sonradan bu kişilerin ByLock'u eşlerinin üzerinden indirdiklerini anladım. Örneğin F.Ç'nin ByLock hesabında kendi adı değil eşinin adı yazıyordu. M.G'nin annesinin adı yazmaktaydı. Ben hapishanedeyken E.B. evime gitmiş, evde kız kardeşim E.K. varmış. E.B, kız kardeşime benim için 'neden alındı onun bir suçu yoktu' diye söyleyince kız kardeşim E.B'yi 'Ablam sizin yerinize yatıyor diyerek' kovmuş. E.B, bu geldiğinde para getirdiğini de söylemiş. Ancak kız kardeşim maddi sıkıntımızın olmadığını belirterek, 'Sizin paranıza ihtiyacım yok' diyerek E.B'yi göndermiş."