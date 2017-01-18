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FETÖ'den gözaltına alınan 30 polis serbest bırakıldı

SİİRT'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilmelerinin ardından gözaltına alınan, aralarında 2'si emniyet amiri olmak üzere 30 polis, adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 30'u polis, 2'si öğretmen ve 1 ev hanımının serbest bırakıldığı belirtilerek, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; 6 Ocak 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve muhtelif tarihlerde yapılan eş zamanlı operasyonda Siirt ilinde ve diğer illerde yakalanarak gözaltına alınan 2 emniyet amiri, bir komiser, 6 komiser yardımcısı, bir baş polis, 30 polis memuru adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca görevdeyken gözaltına alınan 2 öğretmen, bir mühendis ile bir ev hanımı da adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı" denildi. 

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