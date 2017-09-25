Kılıçdaroğlu'nun FETÖ’den gözaltına alınan avukatı Çelik'in tutuklanan eski Konya hâkimiyle bağlantıları ortaya çıktı

FETÖ'nün avukat yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Celal Çelik'in yeni bağlantıları ortaya çıktı. Çelik'in, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve itirafçı olan eski Konya Hâkimi Kazım Uslu'yla 45 dakika 47 saniye görüştüğü tespit edildi.

10 GÜNLÜK AVUKAT

Savcılık soruşturmasında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Celal Çelik'in, hâkimlik görevinden ayrılmasının ardından 5 Aralık 2011'de Ankara Barosu'na başvurduğu ve avukat olduğu, 10 gün sonra ise (15 Aralık) Kılıçdaroğlu'nun şahsi ve partinin kurumsal avukatı olması. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, twitter'daki hesabında, "CHP'nin 30-40 yıl tecrübesi olan ve CHP'li avukatları varken hâkimlikten henüz istifa etmiş, hiç tecrübesi olmayan birine avukatlık yaptırmak? 5 Aralık 2011'de avukatlığa başlayan bu kişi 10 gün sonra 15 Aralık'ta CHP ve Kılıçdaroğlu'nun vekâletini almasının kasetle ilgisi var mıdır?" diye sordu. Öte yandan Çelik'in, YARSAV'A yaptığı 17 bin TL bağışın, 2014 HSYK seçiminin yapıldığı döneme denk geldiği, Çelik'in seçim öncesi FETÖ adaylarını destekleyen YARSAV'a maddi finansman sağlandığı da ifade ediliyor. Celal Çelik, YARSAV'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturmada ifade vermiş, "Alkolün etkisiyle" YARSAV'a para yardımı yaptığını iddia etmişti. Celal Çelik'in yönetim kurulu üyeliği ve saymanlık yaptığı YARSAV, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile ilişkili olduğu iddiasıyla KHK ile kapatıldı.(Sabah)