FETÖ'den gözaltına alınan Rektör Osman Şimşek adliyeye sevk edildi
Tekirdağ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Namık Kemal Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ve 6 öğretim üyesi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- DHA
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında dün Namık Kemal Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ve 6 öğretim üyesi gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ifadeleri alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.