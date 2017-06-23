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FETÖ'den gözaltına alınan Rektör Osman Şimşek adliyeye sevk edildi

Tekirdağ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Namık Kemal Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ve 6 öğretim üyesi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • DHA
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında dün Namık Kemal Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ve 6 öğretim üyesi gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ifadeleri alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.
 

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