FETÖ'den gözaltına alınan Topuz'un avukatı ve ailesi ile görüştürülmediği iddialarını Başsavcılık yalanladı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un avukatı ve ailesi ile görüştürülmediği iddiaları ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.
- İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama "Gerek aile fertleri ,gerekse avukatları tarafından herhangi bir görüşme isteğinin gerçekleşmemesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 11-10-2017 tarihinde eşi Ayşe Öznur Topuz ve avukatı Selman Alibaş , Silivri Cezaevi idaresi tarafından aranarak gerekli bilgilendirme yapılmış olup şüpheli müdafi Avukat Selman Alibaş tarafından ziyaretin 13-10-20177 Cuma günü yapılacağı cevabı alınmıştır" denildi.
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