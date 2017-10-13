FETÖ'den gözaltına alınan Topuz'un avukatı ve ailesi ile görüştürülmediği iddialarını Başsavcılık yalanladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama "Gerek aile fertleri ,gerekse avukatları tarafından herhangi bir görüşme isteğinin gerçekleşmemesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 11-10-2017 tarihinde eşi Ayşe Öznur Topuz ve avukatı Selman Alibaş , Silivri Cezaevi idaresi tarafından aranarak gerekli bilgilendirme yapılmış olup şüpheli müdafi Avukat Selman Alibaş tarafından ziyaretin 13-10-20177 Cuma günü yapılacağı cevabı alınmıştır" denildi.