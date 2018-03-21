Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan, aralarında kapatılan Melikşah Üniversitesi Rektörü Mat, genel sekreteri Demirci, dekan, bölüm başkanları, akademisyen ve personelin bulunduğu 21 sanıktan 18'i, 6 yıl 3 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Onur Genç, tutuksuz yargılanan üniversitenin eski rektörü Mahmut Dursun Mat, genel sekreter Veli Demirci, dekanlar Bilal Vatansever ve Hüseyin Kalyoncu ile akademisyen ve personeller Emin Emirza, Hayrettin Eren, Mustafa Yüzükırmızı, Hasan Güngör, Sema Babayiğit, Metin Mete Özbilen, Ahmet Uyar, Mustafa Yılmaz, Nihat Köroğlu, Abdullah Yuvacı, Necati Vapur, Doğan Bulut, Mehmet Evren Soylu, Onur Genç, Naciye Oral ve Yücel Ceviz ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Umut Hazar ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, Demirci'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 11 yıl 3 ay, Mat'a 10 yıl, Genç'e 8 yıl 9 ay, Ceviz'e 7 yıl 6 ay, Emirza, Vatansever ve Bulut'a 6 yıl 10 ay 15'er gün, Eren, Yüzükırmızı, Güngör, Özbilen, Kalyoncu, Uyar, Yılmaz, Köroğlu, Vapur ve Hazar'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıklar Babayiğit, Yuvacı ve Soylu'nun ise delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

Tutuksuz sanıklardan Mat ve Demirci'nin tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu Genç'in mevcut durumunun devamına hükmetti.