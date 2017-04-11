Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin 33 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, tanık sıfatıyla ifadesi yer alan avukat Resul Er, örgüt evlerinde öğrencilere yapılan baskıları anlattı.

Er, lisede eğitim gördüğü sırada örgüte ait bir dershaneye gittiğini ve burada zaman zaman yapılan toplantılarda örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in görüntülerinin izlettirildiğini belirtti.

Üniversite eğitimi için gittiği Konya'da da kendisinin örgüt mensuplarınca karşılandığını ve kendisiyle ilgilenildiğini aktaran Er, Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait bir yurtta yer olmadığı için örgütün evinde kaldığını dile getirdi.

Er, daha sonra örgüt evinden ayrıldığını, örgüt üyelerinin ise geri dönmesi konusunda kendisine baskılar yaptığını, örgüt evlerinde kot pantolon giyilmemesi yönünde yasak bulunduğunu ifade etti.

Örgütün erkek öğrencilere ince bıyık bırakmaları ve saç tıraşlarının düzgün olması gibi konularda baskılar yaptığını vurgulayan Er, örgütün öğrencilere giyim konusunda örgütün elebaşı Fetullah Gülen'i örnek gösterdiğini, "Hazreti Muhammet yaşasa Fetullah Gülen gibi davranırdı, giyimi onun gibi olurdu." şeklinde söylemlerde bulunulduğunu aktardı.

Örgütün evlerde kalan öğrencilerden para topladığını anlatan Er, bu paraların bir kısmının örgütün sözde "bölge abi"lerine gönderildiğini, kalan kısmın ise ihtiyaçlar için kullanıldığını kaydetti.

Er, örgüt evlerinde "ev nöbetçisi" olanların yemekleri yaptığını, bulaşıkları yıkadığını, gece saat 23.00'ten sonra ise eve girişin yasak olduğunu söyledi.

- Elebaşı Gülen'in kitaplarına "pırlanta" benzetmesi

Örgüt evlerine belirli zamanlarda gelen ve "büyük abi" diye nitelendirilen kişilerin çeşitli toplantılar yaptığını aktaran Er, bu toplantılarda örgütün elebaşı Gülen'in görüntülerinin izlettirildiğini anımsattı.

Er, FETÖ içerisinde elebaşı Gülen'in yazdığı kitaplara "pırlanta" denildiğini, kitapların okunmasıyla ilgili de öğrencilerin denetlendiğini bildirdi.

Örgüt içinde "soru sorma, itaat et, kurtul" mantığının uygulandığını dile getiren Er, örgütün "polis" olmasını istediği öğrencilere "polat" diye hitap ettiğini ve bu öğrencilere sınavlardan önce soruların verildiğini duyduğunu kaydetti.

KYK'da boş kontenjan olduğu durumlarda örgütün haberinin olduğunu ve bu yurtlarda da etkisinin bulunduğunu dile getiren Er, örgüt evlerinden KYK yurtlarına geçişe ise "Hicret" isminin verildiğini anlattı.

Er, aynı üniversitede okuduğu ve söz konusu iddianamede şüpheli olan Hakim Teğmen Akif Us'u da fotoğrafından teşhis etti.