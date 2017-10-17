Fetö'den subaya 'Tsk'dan attırırız' tehdidi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınmasının ardından itirafçı olan bir subay, FETÖ'den ayrılacağını söylemesi üzerine kendisinden sorumlu olan mahrem abisinin "Seni TSK ve okuldan attırırız." tehdidine maruz kaldığını iddia etti.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 29 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 98 kişiden 73'ü tutuklanırken, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bazı muvazzaf askerler ise itirafçı oldu.

İtirafçı subaylardan D.Y.S, FETÖ ile Kara Harp Okulunda tanıştığını belirtti. "Mahrem abiler"in gizli adreslerde gerçekleştirdiği sohbetlere katıldığını aktaran itirafçı, bu toplantılarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okutulduğunu, videolarının izlettirildiğini ve vaazlarının dinletildiğini söyledi.

Gizliliğe önem verildiğinden ankesörlü ya da bakkallardaki kontörlü telefonlardan iletişime geçtiklerini dile getiren D.Y.S, o dönem örgütten ayrılmak istediğini ancak Kara Harp Okulunda okuyan ağabeyi T.S'nin bunlarla irtibatını koparmasının ardından, disiplin puanı ve ders notlarının düşmesi nedeniyle bu kararından vazgeçtiğini kaydetti.

Sorumlu mahrem abiye, örgüte ters düşecek fikirler ortaya atarak FETÖ'nün kendisinden bir fayda sağlayamacağı düşüncesini ortaya koymaya çalıştığını aktaran itirafçı subay, tüm çabasına ve yıldırma politikasına rağmen örgütten yakasını kurtaramadığını ileri sürdü.

"Bu günler geçecek güzel günler gelecek" vaadi

Kendisinden sorumlu örgüt mensubunun sık sık özel hayatına müdahale ettiğini anlatan D.Y.S, şunları kaydetti:

"Ayrılmak istediğim ve FETÖ çıkarlarına uygun hareket etmediğim için tepki gördüm. Bir gün gerçek ismini bilmediğim 'Erkan' kod adlı kişi bir araya geldiğimizde hükümeti eleştiren konuşmalar yapmaya başladı. Bana, 'Bu günler geçecek güzel günler gelecek' dedi. Ben de 'Hani sizin siyasetle işiniz olmazdı' dedim. Bunun üzerine mahrem abi bana bağırmaya başladı. 'Seni TSK ve okuldan attırırız.' diyerek tehdit etti. Ben de bu yapıdan ayrıldım. Sonrasında örgüt mensupları beni arasa da onlarla hiç görüşmedim. Başarılı bir askeri öğrenci olmama rağmen ders notlarım düşmeye başladı. Disiplin cezalarıyla karşı karşıya kaldım."

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem abileri" tarafından aranan ve toplantılara çağrılan 268 askeri personel tespit edilmişti. Bunlar arasında haklarında daha önce işlem yapılmayan 98'i muvazzaf, 19'u meslekten ihraç edilen 117 asker hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, İzmir merkezli 45 ilde 29 Eylül'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 98 şüpheliyi gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen 98 şüpheliden 73'ü tutuklanırken, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.