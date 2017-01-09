FETÖ'den talimat: Fırsatını bulunca ilerleyin

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin TÜRKSAT’ta yaşanan olayların anlatıldığı iddianamede, FETÖ’nün yapısına ilişkin dikkat çeken bilgiler yer aldı. Örgüt elebaşı tarafından daha önce TSK içerisine sızdıkları, yerleştirilen örgüt elemanlarının şu an general ve albay rütbesinde olduğu belirtilen iddianamede, kuvvet komutanlıkları, jandarma ve emniyet teşkilatları içindeki mensuplarından oluşan ve "on binleri" bulan devletten ayrı hiyerarşiye bağlı silahlı bir yapılanmasının olduğu vurgulandı. İddianamede, "Darbe girişiminin gerçekleşmesi hâlinde bunun devlet için gerçek bir yıkım olacağı, ülkenin bir iç savaşa sürüklenebileceği, milyonlarca insanın ölüp milyonlarca mültecinin ortaya çıkabileceği, devletin yeniden ayağa kaldırılmasının mümkün olamayabileceği" tespitleri de yer aldı.

Örgüt elebaşı Gülen’in Türkiye’de kendisine bağlı örgütün önünün kesildiği, bu durumda en kötü ihtimalde yerlerinde zıplayarak beklemeleri, geri gitmemeleri ve fırsatını buldukları zaman ilerlemeleri gerektiği talimatının örgüt elemanlarına iletildiği de ifade edildi.

İddianamede, "Örgüt elemanlarının hukuku çok iyi inceleyerek kendilerine uygun düzeltmeleri yapmaları gerektiği" talimatının verildiği kaydedildi. (Türkiye)