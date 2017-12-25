Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ’den tutuklanan Rektör son KHK ile ihraç edildi

Uşak'taki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Uşak Üniversitesi eski rektörü Sait Çelik, son KHK ile ihraç edildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararnamede, FETÖ’den hüküm giyen Uşak Üniversitesi eski rektörü Sait Çelik de ihraç edildi.
 
Eski Rektör Sait Çelik, Uşak Üniversitesi Rektörlüğü yaparken “terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek” suçundan gözaltına alınarak tutuklandı ve akabinde hakkında görülen davada 7 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Çelik, son yayımlanan 695 sayılı KHK ile profesör olarak kadrosunun bulunduğu Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden ihraç edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi

Güneşten 350 kat daha büyük ve yavaş yavaş ölüyor

Güneşten 350 kat daha büyük ve yavaş yavaş ölüyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA