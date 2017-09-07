FETÖ’den tutuklu eski Tuğgeneral Gülmez, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Gülmez ve avukatı hazır bulundu. 15 Temmuz sonrası başlatılan FETÖ soruşturmasında tutuklanan Gülmez, duruşmada bir kez daha savunma yaparak örgüt ile herhangi bir bağlantısının olmadığını savundu. Gülmez, darbe gecesi kendisini arayan dönemin valisine garnizonda her şeyin yolunda olduğunu ve kendisinin demokrasiden ve milli iradeden yana olduğunu beyan ettiğini ifade etti.

Duruşmada o tarihte Garnizon Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şubede görev yapan Astsubay Mehmet Ali Bozbek tanık olarak dinlendi.

Tanık ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini yönünde mütalaada bulundu.

Duruşmada verilen kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gülmez’in adli kontrol şartı ile tahliyesine, bir sonraki duruşmanın ise 15 Kasım’da görülmesine karar verdi.

Öte yandan, Gülmez’in 417 gündür cezaevinde olduğu öğrenildi.