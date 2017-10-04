FETÖ'den yargılanan Atiker Konyaspor eski başkanı Şan hakkında 15 yıl hapis istendi

Konya'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'ByLock' adlı haberleşme programını kullandığı iddiasıyla geçen 21 Ağustos günü Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdikten bir gün sonra Atiker Konyaspor Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Şan hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Tahir Akyürek'in kayınbiraderi olan Şan'ın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istenen 18 sayfalık '2017/11649' esas numaralı iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede 'ByLock' tespit raporununda deliller arasında yer aldığı ve sonu 9701 ile biten telefon numarasında 20'den fazla 'ByLock' kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. Şan'ın, ifadesinde ise 'ByLock'u kendisinin yüklemediği ve kullanmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Şan, istifasının ardından düzenlediği basın toplantısında ise 'ByLock' kullandığı ileri sürülen telefonun 11 yıl genel müdürlüğünü yaptığı Kombassan Holding'e bağlı Kompen şirketine ait olduğunu belirterek, ''Hakkımda soruşturma olduğunu ve 2015 yılı haziran ayına kadar çalıştığım şirket üzerinde kayıtlı olan bir telefonda 2014 yılı Eylül ayında 3 haftalık bir sürede ByLock girişi tespit edildiği iddiasını o an orada öğrendim. Avukatımı çağırdığım takdirde ifademin alınacağının tarafıma söylenmesi üzerine, ben de avukatımı adliyeye çağırdım. İfademin alınmaya başlanması üzerine hakkımdaki suçlamaları kabul etmeyerek elimdeki kullanmakta olduğum iki telefonumu, eskiden kullandığım ve hiçbir şekilde imha etmediğim 3 telefonun da evimde olduğunu ve getirebileceğimi söyledim. Bunun üzerine o an itibariyle emniyet birimlerine talimat verildi. Evimde arama yaptırılarak evimdeki 3 telefon ve çocuklarımın da kullandığı dahil olmak üzere 3 bilgisayar incelenmek üzere alındı'' diye açıklama yapmıştı.

Tutuksuz olan Ahmet Şan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.