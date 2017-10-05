FETÖ'den yargılanan doktora 6 yıl hapis cezası verildi
Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
- AA
Van 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve görevden ihraç edilen sanık eski doktor Şuayp Bilgen ve avukatı katıldı.
Tutuklu sanık savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
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