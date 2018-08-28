Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'den yargılanan eski hakime 7 yıl hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan eski Yargıtay Tetkik Hakimi Davut Arkaç'a, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Arkaç ve avukatı katıldı.

Görüşü sorulan iddia makamı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrarlayarak, Arkaç'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Esasa ilişkin savunma yapan eski hakim Arkaç, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini dile getirdi.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığının, dava dosyasına eklenen belgelerle sabit olduğunu savunan Arkaç, ByLock üzerinden görüştüklerini beyan eden tanığın ifadelerinin doğru olmadığının anlaşıldığını öne sürdü.

Aleyhindeki diğer tanıkların beyanları hakkında, "Beyanlar 2013 öncesine ait ve çelişkilerle dolu." ifadelerini kullanan Arkaç, FETÖ üyesi olmadığını ve 17-25 Aralık kumpasından sonra örgüt üyesi olduğunu düşündüğü kişilerle ilişkisini sonlandırdığını iddia etti.

Arkaç, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının beyanlarının alınmasından sonra dava karara bağlandı.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, sanık hakkındaki "FETÖ üyeliği" suçlamasını kabul ettiklerini belirterek Arkaç'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini bildirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´dan müthiş klip: Zaferi müjdeleyen Türk Süvarileri

TSK´dan müthiş klip: Zaferi müjdeleyen Türk Süvarileri

Rusya'nın 'Ratnik-3 suit' isimli zırhı tüm testlerden geçti

Rusya'nın 'Ratnik-3 suit' isimli zırhı tüm testlerden geçti

ABD'li doktordan ölümle ilgili ürküten açıklama!

ABD'li doktordan ölümle ilgili ürküten açıklama!

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA