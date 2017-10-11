FETÖ’den yargılanan eski polislerin “ByLock” analiz raporları ortaya çıktı

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmalarda sanıklar “silahlı terör örgütü” üyesi oldukları gerekçesi ile ayrı ayrı hakim karşısına çıktılar. Tutuklu sanıklardan Ali Burma, Halil Karacan, İsmail Çay, İrfan Çetin, Levent Sağlam, Selçuk Erdoğan, Süleyman Gür, Şükrü Taktak, Onur Başoğlu ile tutuksuz sanık Akif A.’nın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların yargılandıkları davalarda yaptıkları savunmalarda öne çıkan konu başlıkları ise şunlar oldu:

Tutuklu sanık Selçuk Erdoğan, ByLock kullanmadığını ve yurtta kaldığı süre içerisinde İ. D. isimli şahsa telefon hattı aldığını söyledi. İ.D.nin isimli şahsın ByLock yüklemiş olabileceğini ifade eden Erdoğan hakkında ki suçlamaları kabul etmedi. Erdoğan’ın davası 2 Kasım 2017 tarihine erteledi.

Bir başka tutuklu sanık Halil Karaca’ın ise dosyası Ankara’da 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında açılan ve devletin gizli sırlarını ifşa etme suçlarından yargılandığı dava dosyası ile birleştirilmesine karar verildi.

"Banka Asya’ya talimatla para yatırmadım"

Polis memuruyken KHK ile ihraç edilen ve tutuklanan İsmail Çay’da hakim karşısına çıktı. Çay’ın ByLock analiz raporların geldiğini söyleyen mahkeme heyeti, Çay’ın 15 ay süre ile ByLock kullanıldığını ve zaman zaman giriş yaptığını dile getirdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Çay, Banka Asya’ya da talimatla para yatırmadığını ifade etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmasının 2 Kasım 2017 tarihine ertelenmesine kara verildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğünde Emniyet Amiri olarak görev yaptığı esnada KHK ile ihraç edilen ve tutuklanan eski polis Levent Sağlam’ında duruşmasında ByLock analiz raporları okundu. Sağlam’ın ByLock’u ilk ve son olarak görev yaptığı Bolvadin ilçesinde kullandığı, Bolvadin dışında İzmir ve Konya’da da ByLock kullandığı dikkatlerden kaçmadı. Suçlamaları kabul etmeyen Sağlam, ek süre isteyerek yeniden savunma yapmak istedi. Sağlam’ın duruşması da 2 Kasım 2017’ye ertelendi.

“Ben Pensilvanya’ya bile gitmedim”

KHK ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğretim üyeliğinden ihraç edilen Şükrü Taktak’ta savunma yaptı. Duruşmada tanıklık eden R.D. ve B.E., isimli şahısların kendisi hakkında verdiği ifadelerini kabul etmeyen tutuklu sanık Taktak, R. D. ile aralarındaki husumetten dolayı böyle bir şey söylediğini belirtti. R. D. ise Taktak’ın görev yaptığı esnada kendisine mobbing uyguladığını ve kendini sohbetlere gelmesi konusunda baskı yaptığını da ifade etti.

Üniversitede görev yapan tanık B.E. ise Taktak’ın ABD’ye doktora için gittiğini ve ABD dönüşünde kendisini ziyaret ettiğini kaydetti. Taktak’a ABD’de “Hoca efendiyi ziyaret ettin mi?” şeklinde ziyaret esnasında bir soru sorulduğunu ve Taktak’ın da ziyaret ettiğini söylediğini öne sürdü. Tanık B. E.’nin ifadesinin üzerine Taktak, “Gerçek değil. Ben Pensilvanya’ya bile gitmedim. Söylediklerini kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 2 Kasım 2017 tarihine ertelenmesine hükmetti.