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FETÖ'den yargılanan Sinop eski valisinin eşine 7,5 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 yıl hapis cezasına çarptırılıp Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden yargılanan Sinop eski Valisi Yasemin Özata Çetinkaya'nın meslekten ihraç edilen albay eşi Temel Çetinkaya, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi savcısı bu kararı temyiz için Yargıtay'a başvurarak müebbet hapis cezasının verilmesi talep etti.

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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve yargılandığı mahkeme tarafından tahliyesine karar verilen eski Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya’nın eşi eski Albay Temel Çetinkaya, savcının yaptığı itiraz üzerine Samsun'da gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sinop Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Temel Çetinkaya, "örgüt adına suç işlemek"ten 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Temel Çetinkaya'ya verilen Sinop Mahkemesinin verdiği kararı bozdu ve yeniden yargılayıp bu kez "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı da Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunarak Temel Çetinkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye değil, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan "müebbet hapis cezası"na çarptırılmasını talep etti. 

 

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