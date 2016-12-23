FETÖ’den yargıya kriminal tehdit

15 TEMMUZ’UN ardından darbe üstüne darbe yiyen FETÖ/PDY, örgütle mücadele eden hakim ve savcıları mektupla tehdit etti. Paralel İhanet Çetesi’nin ikinci merkezi haline gelen Almanya’dan gönderildiği tespit edilen tehdit mektuplarında kullanılan dil ve verilen mesajlar dikkati çekiyor.

RİSALE DİLİYLE YAZILMIŞ

FETÖ’nün profesyonel algı ve kaos pazarlamasının öne çıktığı tehdit mesajında, Risale-i Nur dilini taklit ettiği görülüyor. Risalelerde de Bediüzzaaman Said Nursi bir konuyu hikâye üzerinden anlatıyor. FETÖ de mesajında aynı dile hikâye üzerinden tehditler savuruyor.

Mesajda, ilerleyen süreçte Türkiye’nin siyasi bir kiriz yaşayacağı, ülkede sosyal bir kaos olacağı ileri sürülerek, hakim ve savcıların da siyasetçilerle aynı akıbete uğrayacakları tehdidinde bulunuluyor. Çok sayıda hakim ve savcıya gönderilen mesajın bir bölümünde “Aynı Arabada olanlar kaza olması durumunda birlikte TIR’ın altında kalırlar. Yani siyasi iradeyle hukuku hiçe sayarak birlikte hareket ederseniz ilerleyen süreçte siyasi bir krizde, hükümet değişikliğinde, soysal bir patlamada siz de onlarla aynı muameleye maruz kalırsınız. Yani ‘biz hukukçuyuz kanuna göre hareket ettik’ diyemezsiniz. Çünkü kıbleniz hukuk değil siyasi irade yani mevcut zamanın güç merkeziydi” ifadesi kullanılıyor.

ŞARTLARI SAĞLANMIŞ SONUÇ!

Tehdit mektubu, “Bir insanın kendi ülkesine yıllarca hizmet etmiş, 1, 10, 100 değil binlerce hakimi, savcıyı polisi askeri tutuklamasını hiçbir akıl sahibine açıklayabilmesi mümkün değildir. Yarın bunu açıklamaya çalışırsanız sizi dinleyecek insan bulamayabilir ve gerçekten tüm şartları sağlanmış bir sonuçla tutuklanırsınız. Tutukladığınız masum insanların acısı sizi de yakacak gibi…” ifadelerle sona eriyor.