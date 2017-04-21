FETÖ'nin sözde emniyet imamından takiyyeye devam: Fetullah Gülen, 15 Temmuz’dan sonra benim için paçavra olmuştur

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından örgütün faaliyetleri sürdürdüğü iddia edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yılmaz Y. tutuklu yargılandığı Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi ile Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Din Bilgisi Yılmaz Y.’Nin evinde yapılan aramada ise 224 adet (1 Dolar) ve Örgüt Lideri Fetullah Gülen tarafından Pensilvanya’dan gönderilen plaket ve yayınlar ele geçirildi. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yılmaz Y., takiyyeye devam ederek, "Ben terörist değilim. Tek suçum bunların ait kurumlarında çalışmam oldu. Fetullah Gülen benim için 15 Temmuz’dan sonra, paçavra olmuştur. Ben de paçavra gibi attım, sildim" dedi.

Mahkeme heyeti, Yılmaz Y. hakkındaki kuvvetli suç bulgusu gerekçesiyle tutukluluğun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.