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FETÖ'cü teröristler 'DEAŞ polis kıyafeti giymiş' diyerek TOMA'ya ateş açtırdıkları ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamede ilginç detaylar ortaya çıktı. Bir şüpheli ifadesinde, 'DEAŞ polis kıyafeti giymiş' denildiği için uçaksavarlarla TOMA'lara ateş açıldığını söyledi.

  • DHA
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İddianamede şüphelilerin ifadelerinde ilginç detaylar yer aldı. Askeri araç şoförü Ferdi Özcan, şüpheli Yarbay Ejder Yıldırım'ın emriyle dışarı çıktıklarını yolda Başçavuş İdris Başkaya'ya nereye gittiklerini sorduğunu belirterek, "Tatbikat olduğunu ve öndeki aracı takip etmemi söyledi. Öndeki araçları takip ederek, Akköprü'ye geldik. Ümit Acar, 'DEAŞ polis kıyafeti giymiş ateş edin' dedi. Bunun üzerine kulede bulunan Savaş Kurnaz, Ümit Acar'ın emri ile uçaksavarla TOMA'lara doğru ateş etti. Aynı anda Ümit Acar da HK33 silahıyla havaya ateş etti. Sonrasında Ümit Acar'ın emriyle TOMA'ları itekleyerek yolu açtık. Emniyetin önüne geldiğimizde arkamızda bulunan araçlardan halkın üzerine doğru ateş açıldı" dedi. İfadesinde Baçavuş İdris Başkaya'nın emri ile köprünün üzerine çıktıkların belirten Özcan şöyle devam etti:
 
"Ümit Acar'ın emriyle yolu kestik. Bu esnada Ümit Acar, HK33 silahıyla havaya, helikopterin ateş ettiği yere ve İl Emniyete doğru ateş etti. Sonrasında köprü girişine bomba atıldı. Bunun üzerine İdris Başçavuş 'işler farklı yere gidiyor kışlamıza geri dönüş yapalım' dedi. Biz de kışlaya döndük."
 

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