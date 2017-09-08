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FETÖ'nün "abla yapılanması" iddianamesi kabul edildi

FETÖ/PDY'nin 'abla yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 30 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

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Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "abla yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 30 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "abla yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından 3'ü tutuklu 30 sanık hakkında "Terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesinin ardından iddianamenin kabulüne karar verdi.

"Abla yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 30 sanık 26 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

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