FETÖ'nün "abla"larına operasyon: 9 gözaltı
İzmir merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Ege Üniversitesi 'abla'larına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
- Muammer BAŞKAN/STAR
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin Ege Üniversitesi "abla"larına yönelik İzmir merkezli Eskişehir, Manisa, Urfa, Burdur, İstanbul, Çanakkale, Antalya, Uşak ve Kayseri'de, 10 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Örgüt üyeleleri ile birlikte çok sayıda örgütsel düküman ile dijital verilere el kondu.
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