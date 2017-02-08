FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin 129 kişi hakkında iddianame
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün adliye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 87'si tutuklu 129 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
- AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün adliye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 87'si tutuklu 129 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.