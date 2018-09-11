FETÖ’nün Adnan Oktar’a yönelik soruşturmayı sümen altı edip gizli tanıkları gruba sızdırdığı ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne FETÖ’nün hâkim olduğu 2007 ila 2011 yılları arasında Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 13 bin sayfalık soruşturma dosyası hazırlandığı ortaya çıktı. Ancak soruşturmanın operasyona dönüştürülmediği ve dosyada bulunan 8 gizli tanığın da isminin Oktar grubuna sızdırıldığı öğrenildi. Adnan Oktar grubunun kendileri hakkında polise bilgi verdiğini öğrendikleri gizli tanıkları ise sosyal medyada linç edip çeşitli kumpaslarla hayatlarını zindana çevirdikleri ortaya çıktı.

KAPSAMLI ARAŞTIRMA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubuna yönelik yaptığı operasyonda, Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 169 kişinin tutuklanmasını sağladı. Mali polis, geçmiş yıllarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Adnan Oktar grubuna yönelik kapsamlı bir soruşturma yapılıp yapılmadığını da araştırdı.

13 BİN SAYFALIK DOSYA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde FETÖ’nün hâkim olduğu yıllarda da Adnan Oktar grubuna yönelik çok kapsamlı bir soruşturma yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2007 ila 2011 yılları arasında yürütülen Adnan Oktar soruşturma dosyasının 13 bin sayfa olduğu öğrenildi.

4 YIL BOYUNCA KORUMA KALKANI

Adnan Oktar grubunun karıştığı tüm suçların tek tek tespit edilmesine rağmen 4 yıl süreyle devam eden soruşturmanın da bir türlü operasyona dönüştürülmediği tespit edildi. Soruşturma dosyası operasyona dönüştürülmezken, soruşturma dosyasında bulunan ve Adnan Oktar grubunun tüm kirli işlerini polise anlatan 8 gizli tanığın da isminin Oktar grubuna sızdırıldığı ortaya çıktı. Adnan Oktar grubunun kendileri hakkında polise bilgi verdiğini öğrendikleri gizli tanıkları sosyal medyada linç ettikleri ve şikâyetçi oldukları öğrenildi. (Akşam)