FETÖ'nün akademik yapılanması davasında sanıklar ifade verdi
FETÖ'nün İÜ'deki akademik yapılanmasına ilişkin, aralarında profesörlerin de bulunduğu 13'ü tutuklu 45 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında 25 tutuksuz sanık ifade verdi.
- AA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesindeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin, aralarında profesörlerin de bulunduğu 13'ü tutuklu 45 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında 25 tutuksuz sanık ifade verdi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince büyük salonda yapılan duruşmada, aralarında profesörlerin de bulunduğu 25 tutuksuz sanığın ifadesi alındı.
Tutuksuz sanıklar ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, davaya konu Bank Asya'daki hesaplarının eskiden açıldığını ve 2014 yılından sonra örgüt talimatı ile hesaplarına para yatırmadıklarını öne sürdü.
Mahkeme Başkanı Cem Karaca, yarın diğer 7 sanığın da beyanlarının ardından talepleri alacaklarını, akabinde ara kararını açıklayacaklarını belirterek, duruşmayı yarına erteledi.
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