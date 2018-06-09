FETÖ’nün ‘altın çocuğu’ Ankara’da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından FETÖ’nün ‘emniyet’ yapılanmasında üst düzey konumda olduğu belirlenen, 2014 yılında Eskişehir'de iş adamı, gazeteci, avukat, kamu görevlisi, politikacı ve polislerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin usulsüz dinlenmesi ve FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Eskişehir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 2’nci Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Aygün düzenlenen operasyonla yakalandı. FETÖ’nün ‘altın çocuklar’ adını verdiği emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan istihbarattan sorumlu eski Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, Ankara'da polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen Aygün yakalandığı sırada üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı da ele geçirildi. Zanlı Aygün'ün Eskişehir'e getirileceği öğrenildi.