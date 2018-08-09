Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ’nün Ankara Kızılay Sorumlusu Hatay’da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara Kızılay bölgesi sorumlusu kimya mühendisi Hatay’da yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Konya ilinde özel sektörde kimya mühendisi olarak çalışan, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ankara İli Kızılay bölgesinden sorumlu Ankara il yöneticilerinden olduğu iddiası bulunan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama emri bulunan M.Y. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 
 
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılan M.Y.
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sınır kapısında sevgilisiyle kıskıvrak böyle yakalandı

Sınır kapısında sevgilisiyle kıskıvrak böyle yakalandı

Bir fotoğrafla ünlendiler

Bir fotoğrafla ünlendiler

Dev kütükleri sanat eserine dönüştürüyor

Dev kütükleri sanat eserine dönüştürüyor

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA