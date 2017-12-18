Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan Musa Kılcı ve Ali Kiriş ile avukatları hazır bulundu.

Karar öncesi mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Musa Kılcı'nın, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, arama tarama sorumlusu olduğu, örgüt üyesi kişilerle bağlantısının bulunduğu ve okullarında çalıştığı iddiasıyla hapsine karar verilmesini talep etti.

Savcı, sanık Ali Kiriş'in de örgütün gizli programı ByLock'u kullandığı, toplantılarına katıldığı, örgütün yayınlarına abone olduğu ve tanık ifadeleri kapsamında hapis cezasını verilmesini istedi.

Karar öncesi son savunmayı yapan Kılcı, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek tahliyesini istedi.

Sanık Kiriş de mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmediğini, 17 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kılcı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl hapsine, sanığın suçunun 3713 sayılı yasanın 3'üncü maddesi gereğince terör suçu sayılması nedeniyle cezada artırım yaparak 10 yıl 6 ay hapis cezasına karar verdi.

Mahkeme Sanık Kiriş'i de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık ceza miktarı ve tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edildi.