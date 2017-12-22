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FETÖ'nün aranan 'mahrem imamı' gaybubet evinde yakalandı

Samsun'da yakalanan firari şüpheli Alagöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • AA
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Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla aranan İsa Alagöz, örgütün "gaybubet evi" diye nitelendirdiği ikametgahta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamı" olduğu öne sürülen, meslekten ihraç edilen vergi müfettişi Alagöz'ün, örgüt tarafından "gaybubet evi" diye nitelendirilen, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki ikametgahta saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı "gaybubet evi"nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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