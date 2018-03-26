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FETÖ'nün "Arsin imamı" 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Trabzon'da FETÖ/PDY davası kapsamında tutuklu yargılanan örgütün 'Arsin ilçe imamı' olduğu öne sürülen sanık 9 yıl, diğer 2 sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında örgütün "Arsin ilçe imamı" olduğu öne sürülen sanığa 9 yıl, diğer iki sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün "Arsin ilçe abisi (imamı)" olduğu, mütevelli toplantıları ve sohbet düzenleyip himmet ve kurban bağışı topladığı, yurt içi ve yurt dışı geziler organize ettiği suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanık Aydın Öztürk ile diğer tutuklu sanıklar Kadir Güngör, Miktat Aydemir ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hatırlatan Mahkeme Başkanı, sanıklardan Aydın Öztürk'ün, "Aydın61" kullanıcı adıyla ByLock programını kullandığının, tanık beyanları ve tüm delillerden örgütün hiyerarşik yapılanmasında bulunduğunun, diğer sanıkların ise ByLock programını kullandıkları ve Bank Asya'ya talimatla para yatırdıklarının belirlendiğini aktardı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Öztürk, hiçbir terör örgütü içerisinde yer almadığını öne sürerek sadece FETÖ'ye müzahir kurumlarda çalıştığını söyledi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını kabul etmediklerini belirten sanıklar beraatlerini istedi.

Avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanıklardan Öztürk hakkında 9 yıl, Aydemir ve Güngör hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

 

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