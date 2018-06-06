FETÖ'nün 'asker imamı' yurt dışına kaçarken yakalandı
Kayseri'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün 'askeri imamı' olduğu iddiasıyla aranan firari şüpheli Kemal Z, yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de sahte kimlikle yakalandı
- DHA
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri imamı ve bilgi işlem sorumlusu olduğu iddiasıyla aranan Kemal Zorludemir, yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı. Kayseri'ye getirilen zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında asker imamı ve örgütün bilgi işlem sorumlusu olduğu iddiasıyla aranan Kemal Zorludemir, Edirne'de, Osman Tulpar adına düzenlenmiş sahte kimlikte yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Örgüt içinde Orhan K. ismini kullanan mühendis Zorludemir, gözaltına alınarak Kayseri'ye getirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne götürüldü. Kemal Zorludemir, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.