FETÖ’nün askere sızmakta aktif kullandığı kurmaylık sistemi kalkabilir

Milli Savunma Üniversitesi, Ekim ayında TSK’da Kurmaylık sınavlarına hazırlanırken, devletin zirvesinde, Kurmaylık Sistemi gözden geçiriliyor. 15 Temmuz darbe girişimi ardından bir yıl ara verilen sınavlar, TSK’nın yeniden yapılandırılması kapsamındaki Yeni Terfi ve Atama Sistemi çalışmalarında tartışılıyor. FETÖ’nün TSK’ya sızmak için yoğun faydalandığı sisteme çeki düzen verilmesi vurgulanıyor. Bu doğrultuda sistemin kaldırılması da yeniden düzenlenmesi de masada.Sistemden vazgeçilmesi önerileri, “TSK’ya yarardan çok zarar getirdiği” kanaati üzerinden yapılıyor. Sistemin verdiği zararlar da, “stratejik, operatif ve taktik” açıdan değerlendiriliyor. Kurmaylık Sisteminin Stratejik Seviyedeki en büyük zararı; TSK’ya yön vermek isteyen üst aklın, TSK’nın yüzde 10’luk birimi olan kurmay subaylara etki etme çabasını dün olduğu gibi bugün ve yarın da devam ettirmek isteyeceğinin sürmesi olarak görülüyor.

DARBELER HEP KURMAYLARA YAPTIRILDI

İttihat ve Terakki’den bu yana bütün askeri kalkışma ve darbelerin hep kurmay sınıf kullanılarak yapıldığı ve bu yolla da Türk milletinin hep batının kucağında tutulduğu belirtiliyor. ABD Silahlı Kuvvetleri gibi modern ordularda kurmaylık sisteminin kullanılmadığı, hatta Kurmaylık Sistemini aldığımız Almanya’nın dahi bu sistemi bugün kullanmadığı belirtiliyor. Kurmaylık bulunmayan modern ordularda bugün personelin kariyer için devamlı bir yarış içinde olduğu ve görevini üst düzeyde yapma çabasıyla dikkat çektiğine işaret ediliyor ve Türkiye’nin de bu yolu izlemesi öneriliyor. Bugün TSK’da Kurmay subayların “seçilmişler” arasında görüldüğü, yurtdışı görevler gibi “Havuç” tabir edilen imkanların yüzde 90’ına bunların sahip olduğu, bu imkanları nasıl arttıracağı gibi konularla ilgilendikleri, kurmayların sahadaki görevlerde, İç Güvenlik Harekatı taburlarında neredeyse hiç bulunmadığı ifade ediliyor. Akademiye çalışan bir subayın asgari 1, azami 3 sene mesleki konularından uzak kalarak akademik çalışma yapması nedeniyle terörle mücadelede yıldızı parlayan subayların Akademi kazanma oranının hayli düşük kaldığına işaret ediliyor.

HAREKAT BECERİSİ ÖNE GEÇİRilMELİ

Kurmaylık Sisteminin kaldırılması önerisi, Yeni Terfi ve Atama Sistemi ile tüm TSK personeli devamlı bir yarış içinde tutularak devlete en faydalı olacak, devletin işleyişine müdahale etmesini aklından geçirmeyecek şekilde çalışmasını sağlayacak bir sistemin uygulamaya konulmasını içeriyor. Kurmaylık Sınavı kaldırılarak Harp Akademilerinin tüm subayların kariyer programlarının ve bazı eğitimlerin yapıldığı kuruma dönüştürülmesi; Üsteğmenlikten Albaylığa kadar subayların almaları gereken eğitimlerin ilgili Harp Akademisi tarafından hazırlanması öneriliyor. Kurmaylık sisteminin yenilenmesini öngören ikinci model ise, 600 yıllık köklü geçmişi olan TSK’nın yeniden milli değerlerine dönmek suretiyle sistemi baştan yazması önerisine dayanıyor. Mevcut kurmaylık ve kurs sistemlerinin özümsenmediği ve TSK imkan ve kabiliyetlerine çok da uymadığı eğitimlere sahip olduğu savunulan bu öneride, bu sistemin sonunda millilikten uzaklaşarak halkın malına ve canına gözünü kırpmadan ateş eden hainler yetiştirdiği vurgulanıyor.

KURMAYLIK BİR KARİYERDİR SINIF DEĞİL

Kurmaylığın TSK içinde bir sınıf değil bir kariyer olduğu, ordu içinde bir üstünlük ve ayrıcalık vasfı olarak değil eğitimde örnek ve mütevazı subaylar yetiştiren bir sistem olması gerektiği vurgulanan bu öneride, gerek kurmay gerekse sınıf subayları arasında yaratılan eşitsizliği de sona erdirecek revizyon önerileri getiriliyor. Bu öneriler arasında, “Bölük ve Tabur Komutanlığı yapmadan Akademi Eğitimine başlanmaması, Akademi sınavının Albaylık Rütbesi 1’nci yılına kadar olması, eğitim imkanlarının sadece kurmay subaylara değil sınıf subaylarına da tanınması, ve kurmaylığın terfilerde bir ayrıcalık olarak görülmemesi ve sınıf subaylardan da Akademiye öğretmen alınması gerekliliği” dikkat çekiyor. iki öneride de Kıta ve Karargahlarda uzmanlaşma çağrısı yapılıyor. Halen subaylar kıta ve karargahlar arasında belirli süre ile tayin görürken, subayın yürüttüğü görevde uzmanlaşması için yeteneğine göre bu iki hizmetten birinde sürekli görev yapması ve yatay geçişlerin asgari seviyede tutulması isteniyor.

PİLOTLAR KURMAYLIK SIRASINDA

Kurmaylık için hizmetten feragat gerekliliği ortada dururken, ekimde yapılacak sınava, Hava Kuvvetleri'nde en çok ihtiyaç olan F-16 pilotlarının ilgisi dikkat çekti. Genç pilotlar arasında FETÖ örgütüne üye olma oranı yüksek iken ve halen FETÖ ile mücadele devam ederken, 2017-2018 yıllarında 112 pilotun kurmaylık eğitimine alınması planlanıyor. Bu durumun, terör örgütlerine harekâtlara negatif etkisi olacağı vurgulanıyor. Tüm bu öneriler, mevcut kurmay ve atama sisteminin Türkiye’nin ve TSK’nın gelişiminde en büyük engel olduğu tespiti üzerine yapılıyor. Eğitim sisteminde “Milli olma” kavramının, personelin benliğine nakşedilmesi gerektiği vurgulanıyor. Halen Personel Kanunu 47. madde uyarınca korgenerallik ve koramiralliğe terfilerde kurmaylık zorunlu. Her iki öneride de bu maddenin kaldırılarak kurmay ve sınıf subaylar arasındaki terfi eşitsizliğinin giderilmesi, aksi taktirde kripto FETÖ şüphelisi kurmay subayların tekrar ordunun yönetimini ele geçirmeleri ihtimalinin her zaman bulunduğu uyarısı yapılıyor. Bir diğer dikkat çeken öneri ise, başarılı ve sisteme faydalı olacağı kanaati hasıl olan emekli personelden karargahlarda ve kıtalarda danışman olarak yararlanılması. Böylelikle tecrübelerin aktarılması suretiyle TSK’nın daha da güçleneceği belirtiliyor. (Yeni Şafak)