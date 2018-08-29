Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması' içerisinde olduğu iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan eski üsteğmen tutuklandı

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla aranan ve akrabasına ait kimlikle İstanbul'da yakalanan firari eski subay tutuklandı.

  • AA
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, FETÖ’nün “askeri mahrem yapılanması”nın içinde olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan, meslekten ihraç edilen firari üsteğmen M.K, İstanbul’un Pendik ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, M.K’nın kullandığı kimlik kartının kendisine benzeyen bir akrabasına ait olduğu tespit edildi.

M.K, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kente getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tarihi ve turistik değerlerimizi bayramlarımıza kurban etmeyelim

Tarihi ve turistik değerlerimizi bayramlarımıza kurban etmeyelim

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA