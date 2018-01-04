Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 14 gözaltı

Bayburt merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 14 muvazzaf asker gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bayburt merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 14 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) subay, astsubay ve uzman çavuş olarak görev yapan 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayburt, Nevşehir, Ankara, Isparta, Trabzon, Tekirdağ, Edirne, İstanbul ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 muvazzaf askeri gözaltına aldı.

İl dışındaki zanlıların kente getirilecekleri öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalede fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti

Kalede fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti

Evini samandan yaptı

Evini samandan yaptı

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm öncesi şoke eden gelişme

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm öncesi şoke eden gelişme

'Kitap kasabası' şaşkına çevirdi

'Kitap kasabası' şaşkına çevirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA