FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 53 gözaltı kararı
Amasya merkezli FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması soruşturmasında 53 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi, 12 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 20'si gözaltına alındı.
- AA
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında başta Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı olmak üzere 12 ilde 53 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan 20 astsubay gözaltına alındı.
Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 33 muvazzaf astsubayın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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