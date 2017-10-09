FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' yönelik operasyon: 22 tutuklama

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanmasına' yönelik soruşturma kapsamında 25 Eylül günü 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak, Kilis, Gaziantep, Giresun, İzmir, Tekirdağ, Elazığ ve Hakkari illerinde eş zamanlı düzenledikleri operasyonda çeşitli rütbelerde 34 asker, 2 öğretmen ve 1 polisi gözaltına aldı. Operasyonda daha önce adliye sevk edilen şahıslardan 18'i tutuklanırken, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 4 asker ve 1 polis de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda tutuklu sayısı 22'ye yükselirken, 15 kişiye ise adli kontrol şartı uygulandı. Polis ekipleri adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.