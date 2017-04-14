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FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 62'ye yükseldi

Tekirdağ merkezli 15 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem' askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 62'ye yükseldi.

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Tekirdağ merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem" askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 9'u daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlıların sayısı 62'ye yükseldi. 22 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmada çerçevesinde, firari 7 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

5 aylık çalışma sonucu

Daha önceki operasyonda "il abisi" oldukları tespit edilen, 4'ü tutuklanan 7 şüphelinin ifadeleri sonrası "askeri yapılanmanın çözüldüğü" öğrenildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ay süren çalışmalar sonunda, FETÖ'nün örgüt üyeleri arasında farklı haberleşme yöntemleri deşifre edildi. Operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi. 

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