FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
Sakarya merkezli FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 9 asker gözaltına alındı.
- DHA
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETO/PDY´nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Polisin, Sakarya merkezli 9 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 1 üsteğmen, 1 teğmen ve 7 astsubay gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü´ne getirilerek sorguya alınan şüphelilerin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanıp kontörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenlediği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında aranan 2 astsubay ve 1 uzman onbaşının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.