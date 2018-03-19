FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında ara karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu, 2'si firari 22 kişinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Köse ve Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar, müşteki ve sanık avukatları katıldı. Bazı sanıklarla ise tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

Tutuklu sanıkların tahliyeye yönelik beyanları, diğer sanıkların da taleplerinin alınmasının ardından iddia makamından ara karar için görüşü soruldu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların FETÖ'nün iletişimde kullandığı belirlenen ankesörlü telefonla örgüt üyeleriyle irtibat sağlayıp sağlamadıklarını ve 15 Temmuz darbe girişiminden 6 ay öncesi ile sonrasında mal varlıklarında bir değişim olup olmadığının araştırılması talebinde bulundu.

Savcı ayrıca, tutuklu sanıklardan Mustafa Eruyar'ın tahliyesini, diğer tutuklu 14 sanığın ise tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Müzakere için verilen aranın ardından ara kararlarını açıklayan Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıkların ankesörlü telefon ile aranarak FETÖ üyeleri ile iletişime geçip geçmediklerinin tespiti için Ankara Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, sanıkların 15 Temmuz darbe girişiminden 6 önce ve sonrasında mal varlıkları üzerinde bir işlem yapılıp yapılmadığının tespiti için de Noterler Birliğine müzekkere yazılmasına hükmetti.

Bazı sanıkların tanık olarak dinlenilmesi talebinde bulunduğu eski Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı olan emekli Orgeneral İhsan Uyar ile emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un tanık olarak dinlenilmesini kararlaştıran mahkeme, darbecilerin sıkıyönetim mesajlarında adı geçen Genelkurmay çatı davasının sanıkları Mehmet Partigöç ile Cemil Turhan'ın savunmalarının Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinden istenilmesine karar verdi.

Firari sanıklar Kurtuluş Kaya ile İlhan İpek'in yakalama kararlarının infazının beklenilmesine karar veren mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan 15 sanığın da tahliye taleplerini reddederek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 26-27 Nisan tarihlerinde Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.